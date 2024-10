Catania, Astorina: ‘Non vanno messi in discussione i risultati del campo’

Una lunga intervista quella rilasciata dal neo presidente Gianluca Astorina a Itasportpress. Questi i passaggi riguardanti lo stop ai campionati e la legittimità dei risultati conseguiti sul campo:

“In questo momento è impossibile pensare di rincominciare: io come datore di lavoro, non mi assumo questa responsabilità, la situazione non è gestibile in questo momento. Non compete a noi decidere di interrompere. Il presidente della Lega Pro Ghirelli è stato lungimirante quando ha sospeso per primo il campionato.

Muoiono mille persone al giorno e ancora alcuni pensano ai loro interessi come giocare, allenarsi e vincere il titolo. Non dobbiamo però mettere in discussione i risultati del campo: Benevento in B, Monza, Reggina e anche il Vicenza in C che sono prime con un largo scarto. Noi datori di lavoro, non ci possiamo assumere la responsabilità di far ammalare i nostri dipendenti”.