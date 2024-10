Catania, Grella: ‘Toscano prima scelta, ma la pazienza non è infinita’

Il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Futura Production ha parlato del futuro tecnico della squadra e quindi dell’ingaggio di Mimmo Toscano, l’attesa e l’alternativa. Dichiarazioni riprese dai colleghi di tuttocalciocatania.com: “E’ lui la prima scelta del Catania, stiamo parlando da più di qualche giorno. Spero a breve di concludere o di andare su altre opzioni. Noi siamo pazienti ma la nostra pazienza non è infinita. I problemi sono più di uno. Nelle varie trattative parlare pubblicamente delle difficoltà non è molto corretto. La volontà dell’allenatore è molto chiara, quella del Catania pure. Chi deve muoversi si muova. Eventualmente abbiamo il piano B e C perchè Catania non si può ritrovare senza alternative. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Avere un professionista così importante al mio fianco come Daniele Faggiano garantisce un aiuto enorme. I confronti che abbiamo tutti i giorni sono per me una spinta in più. Come società siamo sulla strada giusta”.