Catania-Reggina, divieti per i residenti in Calabria e chiusura settore ospiti

Si riceve e si pubblica quanto segue: “Oggi, alle ore 15.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara amichevole Catania-Reggina, in programma allo stadio “Angelo Massimino” venerdì 7 settembre alle 20.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate nella Sezione Biglietteria del nostro sito (è opportuno verificare date ed orari d’apertura), online, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.listicket.com (anche con servizio Stampa@casa), ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village (oggi dalle 15.30 alle 18.30; venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).

Prevendita anche ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari: – Giovedì 6 settembre, dalle 15.00 alle 19.00 – Venerdì 7 settembre, dalle 9.00 alle 14.00 Di seguito, le indicazioni dettagliate. Limitazioni e restrizioni

Chiusura del Settore Ospiti e divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Calabria, per tutti i settori dello stadio. CATANIA-REGGINA – 07/09/2018 – Ore 20.30 Prezzi Curve € 5 Tribuna B € 10 Tribuna A € 20 Tribuna Elite € 40″. *integralmente tratto da reggina1914.it