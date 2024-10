Catania-Reggina – Partita la prevendita settore ospiti. Modalità e prezzi

E’ iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Reggina, valevole per il Secondo Turno Play Off – Fase del Girone C del Campionato Serie C 2018/19, in programma allo stadio “Angelo Massimino” mercoledì 15 maggio alle 20.30

Limitazioni e restrizioni

Per i residenti nella provincia di Reggio Calabria, vendita dei tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione della società Reggina; Incedibilità dei titoli di ingresso; Divieto di vendita online per i tagliandi del Settore Ospiti. Sarà possibile acquistare il biglietto nel circuito ticketone. www.ticketone.it

Settore Ospiti – € 12,00 – I tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti, riservati ai possessori di tessera di fidelizzazione rilasciata dalla società Urbs Reggina, saranno disponibili, ai sensi della normativa vigente, fino alle ore 19.00 di stasera.

