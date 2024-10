Catania-Reggina, il probabile undici amaranto. Piccole modifiche?

Un solo risultato per Bellomo e compagni, ma nessuna frenesia

“Ci vuole gente di corsa, sicuramente cambierò qualcosa, anche perchè si torna in campo a distanza di tre giorni”. Una delle dichiarazioni di mister Cevoli nella conferenza stampa alla vigilia di Catania-Reggina e chiaramente ci si chiede adesso quali possano essere le eventuali modifiche che verranno apportate all’undici titolare. Il tecnico ha anche detto che Franchini, il quale sta meglio, non potrà comunque scendere in campo dal primo minuto e parla di affaticamento di Kirwan, anche se alla fine l’esterno dovrebbe farcela. Il probabile undici:

REGGINA: Confente, Conson, Gasparetto, Solini, Kirwan, Zibert, De Falco, Salandria (Strambelli), Seminara, Bellomo, Tulissi.

