Catania, Toscano: ‘Si è dubitato su tutto, mio percorso finito a gennaio…’

Una partita fortemente condizionata dal risultato dell’andata. Il Catania ci ha provato, ma l’impresa contro l’Ascoli era di quelle quasi impossibili, dovendo ribaltare uno 0-4 davvero troppo pesante. Il 2-0 del primo tempo e quel palo di D’Ausilio avevano illuso i ventimila del Massimino, poi la doccia freddissima arrivata nei minuti finali con il gol dei bianconeri. L’amarezza di Mimmo Toscano in conferenza stampa:

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“C’è tanta amarezza, tanta delusione. Al 50′ l’azione di D’Ausilio o di Casasola potevano cambiare le cose. Avevo detto alla squadra prima della partita di crederci. Questo vale solo se ci credi prima della partita. Avevo chiesto di giocare con orgoglio. Il rammarico è stata la partita di Ascoli: forse lì c’è stata paura di vincere, oggi invece c’era voglia di vincere.

Ho conosciuto un club glorioso e incontrato amici veri. In questi giorni passeranno tante immagini davanti ai miei occhi. Nel calcio prendi quello che meriti: quindi probabilmente noi meritavamo questo, di uscire a testa alta. Avevamo perso dei giocatori per infortuni. Quando sono tornato, ora lo posso dire, ho trovato una squadra depressa, svuotata. Con problemi fisici. Ho cercato di ricompattare l’ambiente. Il mio percorso è finito probabilmente già a gennaio. Si è dubitato su tutto, del lavoro che si faceva. Ognuno ha preso la propria strada. A gennaio determinate cose non sono state più condivise. Ci tenevo tanto a vincere qui, ho lavorato mettendomi davanti a tutti, ogni responsabilità sulle spalle. La mia delusione è figlia di tante cose. Ci abbiamo messo anima e corpo. Questa è stata un’esperienza straordinaria, la consiglio a tutti. Una città splendida. Per me è stato un onore allenare il Catania. Lascio degli amici che sicuramente ritroverò anche in futuro. La scadenza del mio contratto? Giugno”.

fonte: cataniatoday.it