Esercito al lavoro in Calabria: il passaggio di comando nell’operazione Strade Sicure

Presso la caserma “Pepe – Bettoja” in Catanzaro, si è svolto l’avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria”, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Il 62° Reggimento fanteria “Sicilia” di Catania, al comando del Colonnello Salvatore Pino, ha ceduto il passo al 1° Reggimento bersaglieri di Cosenza, guidato dal Colonnello Massimo Salvemini.

L’Impegno dell’Esercito sul territorio calabrese

Nel corso degli ultimi sei mesi, gli uomini e le donne dell’Esercito inquadrati nel Raggruppamento “Calabria” sono stati impegnati costantemente sul territorio calabrese per prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo. Le operazioni hanno incluso vigilanza dinamica e presidi fissi nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Cosenza, contribuendo significativamente alla sicurezza pubblica.

Addestramento e tecniche operative

Ogni militare coinvolto nelle operazioni in concorso alle Forze dell’Ordine ha ricevuto un addestramento specializzato, che ha incluso tecniche di gestione della folla, primo soccorso (Basic Life Support), movimento in centri urbani e il Metodo di Combattimento Militare (MCM). Questo sistema di combattimento a distanza ravvicinata, sviluppato dall’Esercito Italiano, unisce tecniche derivate da arti marziali e sport da combattimento, e permette agli operatori di intervenire con gradualità e tempestività in ogni situazione.

Il contributo dell’Esercito all’operazione “Strade sicure”

L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” rappresenta un contributo fondamentale alla difesa dei cittadini, garantendo una cornice di sicurezza efficace. Le attività svolte, sia dinamiche che statiche, hanno avuto un forte impatto nella prevenzione e nel contrasto delle attività illegali, facendo della sicurezza un obiettivo primario in tutto il territorio calabrese.