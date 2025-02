Catanzaro: uomo minaccia di darsi fuoco. Fsp Polizia: ‘Tempestivo intervento Volanti-VVF’

“La Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato desidera esprimere un sincero e sentito plauso ai colleghi delle Volanti della Questura di Catanzaro e ai Vigili del Fuoco per il tempestivo e professionale intervento che ha avuto luogo oggi in città. Il loro impegno ha consentito di fermare un uomo che, dopo aver ricevuto una notifica di sfratto, minacciava di darsi fuoco, evitando così una tragedia.” Lo dice Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro.

“La prontezza e la determinazione con cui i nostri colleghi – continua Morelli – hanno affrontato questa delicata situazione sono un chiaro esempio dell’alto senso del dovere che caratterizza ogni giorno l’operato della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Un intervento che non solo ha tutelato la vita di un individuo, ma che dimostra anche il profondo impegno delle nostre istituzioni nel rispondere a situazioni di grande fragilità sociale. Tali interventi richiedono non solo capacità professionale, ma anche un grande senso umano. I nostri uomini e donne in divisa non sono semplicemente garanti della sicurezza pubblica, ma sono anche una risorsa fondamentale nel supporto a chi si trova in condizioni di difficoltà. Il loro lavoro quotidiano, che va ben oltre l’emergenza, si caratterizza anche dalla capacità di ascolto, comprensione e sostegno nei confronti di chi vive momenti di estrema vulnerabilità. Un plauso, – conclude il Segretario di Fsp Polizia catanzarese – quindi, va a tutti coloro che, con il loro coraggio e spirito di servizio, ogni giorno si pongono al fianco dei cittadini, dimostrando come la sicurezza e l’umanità possano andare di pari passo.”

Riconoscimento al tempestivo intervento di Polizia e Vigili del Fuoco

