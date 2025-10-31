City Now

Calabria, incendio in un capannone agricolo colpito da un fulmine: due feriti lievi – FOTO

Sul posto sono attualmente impegnate 10 unità dei Vigili del Fuoco

31 Ottobre 2025 - 11:31 | Comunicato Stampa

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto un capannone agricolo situato in viale Europa, nella zona sud-ovest del Comune di Catanzaro. Sul posto sono attualmente impegnate 10 unità dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da tre automezzi operativi e autobotti di supporto per il rifornimento idrico continuo.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.

Due persone hanno riportato ustioni di lieve entità e stanno ricevendo le cure del personale sanitario del Suem 118 presente sul luogo dell’intervento.

Le operazioni sono tuttora in corso.

