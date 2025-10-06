Incendio a Catanzaro: intervento dei Vigili del Fuoco in una discarica abusiva

Nel primo pomeriggio di oggi, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina, sono intervenute nel Comune di Catanzaro, in via Lucrezia della Valle, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di una discarica abusiva situata in prossimità del campo rom.

Le operazioni di spegnimento e bonifica in corso

Le fiamme stanno interessando un’area adiacente al torrente Fiumarella, completamente invasa da rifiuti di varia natura. Circa 15 unità dei Vigili del Fuoco, supportate da 6 automezzi e due autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento.

L’intensa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha destato forte preoccupazione tra la popolazione, generando disagi agli abitanti della zona.

Coordinamento delle operazioni

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso, sotto il coordinamento del funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti.