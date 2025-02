Il maxi processo Rinascita Scott potrebbe tornare in Calabria

La Corte d’appello di Catanzaro deciderà nel corso dell’udienza di oggi se far tornare il processo Rinascita-Scott a Catanzaro, lasciando l’aula bunker di Catania dove è stata celebrata la prima udienza di oggi.

Dopo la protesta di ieri dei penalisti calabresi contro lo spostamento del processo in Sicilia a causa della mancanza di aule adatte in Calabria, dopo i danni subiti per il maltempo dall’aula bunker di Lamezia Terme, gli avvocati hanno fatto rilevare che l’aula del carcere Bicocca sia sovrapponibile a quelle in Calabria.

Anzi, nell’aula bunker di Catanzaro la situazione, hanno evidenziato, è anche migliore come posti a sedere e come funzionamento dei microfoni.

Il presidente della Corte d’Appello ha quindi fatto svolgere una ricognizione dei locali per verificare lo stato delle aule disponibili, la capienza e i servizi dalla quale è emersa una situazione non congeniale. Da parte sua la Dda si è detta d’accordo sul trasferimento del processo.

Verso il ritorno in Calabria?

La Corte si è quindi riservata la decisione e domani scioglierà la riserva. In caso di comunicazione favorevole, il processo tornerà in Calabria per l’udienza successiva.

