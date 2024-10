All’Arechi di Salerno è grande festa. Il Catanzaro in B dopo 17 anni

Una stagione stradominata dove sono stati frantumati tantissimi record. Il Catanzaro con cinque giornate di anticipo conquista la serie B conducendo un campionato senza conoscere ostacoli. 27 le partite vinte, 5 i pareggi, 1 il passo falso. E poi 86 gol segnati e solamente 13 quelli subìti a dimostrazione di un cammino straordinario che ha in Vivarini il suo condottiero e come detto, con altre cinque partite da disputare. Grandi festeggiamenti nel capoluogo calabrese ma anche a Salerno dove per la sfida contro la Gelbison tantissimi sono stati circa 10.000 i tifosi giallorossi presenti. Adesso si attende di capire quello che accadrà nel campionato di serie B dove sono presenti Reggina e Cosenza, ma anche in attesa della quarta promozione in cadetteria con il Crotone che lotterà attraverso i play off per tentare l’immediata risalita. Sarebbe entusiasmante avere quattro compagini calabresi in serie B.