Catherine Deneuve posa in lingerie per il New York Magazine. A settant’anni l’attrice francese si riconferma icona di stile ed eleganza.

di Maria Carmela Di Marte – L’icona del cinema francese, vincitrice di due Cesar come miglior attrice, protagonista di film come “Bella di giorno” di Buñuel e ‘L’ultimo metrò’ di Francois Truffaut, Catherine Deneuve ha posato – in occasione dei suoi settant’anni compiuti da pochi mesi – per la fotografa Dominique Issermann per un servizio fotografico pubblicato sul New York Magazine, all’interno di uno speciale a lei dedicato.Considerata la musa ispiratrice di Yves Saint Laurent e ambasciatrice dell’ UNESCO, la Deneveu era già apparsa senza veli sulla rivista Playboy prima nel 1963 e poi nel 1965.La location degli scatti che vedono l’attrice immortalata in lingerie in pizzo nero e tacchi alti, è una suite dell’Hotel Meurice di Parigi dove l’attrice, in tutta naturalezza, è riuscita a sfoggiare un’audacia da far invidia alle ventenni di oggi.Una bellezza senza tempo quella di Catherine Deneuve che a settant’anni può tranquillamente posare in déshabillé emanando quella sensualità e quel fascino che hanno contraddistinto tutta la sua vita privata e professionale.Questi scatti in bianco e nero sono il risultato di una vita ribelle ed anticonformista, come il tatuaggio che porta dietro il collo e che appare in quello che è stato considerato lo scatto più sexy dell’attrice. Uno scatto non premeditato stando alle parole dell’attrice, la quale ha dichiarato che inizialmente l’intento non era quello di posare in lingerie e le fotografie sarebbero nate semplicemente come conseguenza del calore presente nella stanza d’albergo.Volute o meno, quello che viene fuori da questi scatti è l’immagine di una donna che si sente ad oggi consapevole del tempo trascorso e di quello che le manca, sempre spinta dalla molla del desiderio, che ha cercato di andare fino in fondo a tutte le cose, non per provocazione ma per curiosità.