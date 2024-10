Cavese-Reggina, anticipato l’orario del match

Modifica all’orario dell’incontro che vedrà la Reggina scendere in campo per prima insieme alla Cavese per la ripresa del campionato, in calendario la seconda di ritorno. Questo il comunicato ufficiale:

“La Lega Pro ha disposto l’anticipo della 21ª giornata di campionato Cavese-Reggina. La gara verrà disputata sabato 11 gennaio alle ore 15″.

Per quello che riguarda la sfida infrasettimanale con il Francavilla, entrambe le società hanno trovato l’accordo per giocare l’incontro la sera. Si attende l’ok della Lega Pro.

