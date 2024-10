Calcio, DS Pagni: ‘Reggina un frecciarossa, pubblico incredibile’

Il commento ai tre gironi di Lega Pro, affidato al direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato da TuttoC.com: “Senza nulla togliere al progetto ambizioso del club brianzolo, come giustamente ha detto qualche tempo fa Camilli non ci sono avversari per i biancorossi, destinati quindi a vincere il campionato senza soffrire troppo. Il girone B invece vede molte squadre in lizza, il Padova aveva iniziato molto bene, poi ha attraversato un momento di difficoltà mentre al contrario la Feralpisalò, con l’arrivo di Sottili sembra abbia trovato la propria quadratura, penso che anche in questa stagione l’obiettivo dei gardesani sia quello della promozione. Nel girone C la Reggina sta viaggiando come un frecciarossa, sta facendo qualcosa di importante tenendo ritmi altissimi. Ha un pubblico incredibile, senza dimenticare la proprietà che non bada a spese”.

