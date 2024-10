Cavese-Reggina, le formazioni ufficiali. Si torna al 3-4-3, dentro Tulissi

La Reggina 1914 comunica le formazioni ufficiali di Cavese-Reggina, valevole per la trentacinquesima giornata di campionato del Girone C di Serie C:

CAVESE: De Brasi, Silvestri, Rosafio, Favasuli, Tumbarello, Fella, Bacchetti, Nunziante, Pugliese, Ferrara, Sainz-Maza. A disposizione: Bisogno, Manetta, De Rosa, Buda, Flores Heatley, Bruno, Agate, La Ferrara, Lia, Dibari, Castagna, Filippini. Allenatore: Modica.

REGGINA (3-4-3): Confente, Conson, Gasparetto, Solini; Franchini, De Falco, Zibert, Kirwan; Strambelli, Tulissi, Bellomo. A disposizione: Vidovsek, Farroni, Sandomenico, Ciavattini, Marino, Pogliano, Procopio, Redolfi, Martiniello, Baclet. Allenatore: Cevoli.

ARBITRO: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di Pesaro)