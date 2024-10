Cdm a Reggio, assente Oliverio: “Non sono stato invitato”

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, al margine di un incontro tenutosi a Cosenza, commenta il Consiglio dei Ministri di Reggio Calabria e parla della sua diserzione.

“Bisognerebbe chiedere al Presidente del Consiglio perchè non sono stato invitato al CdM di oggi. Io constato che è stato annunciato un Consiglio straordinario in Calabria, con una valutazione di preoccupazione dal punto di vista economico e sociale per la situazione calabrese. All’ordine del giorno non ci sono provvedimenti per il lavoro, per i giovani o per le infrastrutture. La Calabria ha bisogno di fatti, non di parole. Non atti propagandistici, ma atti concreti”.