Cdm a Reggio, anche i Vigili del Fuoco manifestano: “Stabilizzazione subito”

E’ in programma per le ore 15.00 di oggi il Consiglio dei Ministri, inizialmente convocato alle ore 13, e che avrà luogo presso la Prefettura, nel cuore di Reggio Calabria. Ad attendere i Ministri, tra la gente, anche una rappresentanza dei Vigili del Fuoco, che ai microfoni di CityNow spiegano il motivo della loro presenza.

Sono qui a manifestare – spiega Pasquale Crapella, Corpo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme – perchè da 30 anni faccio il precario dei Vigili del Fuoco. Ho sempre servito lo Stato, ed a volte rischiando la vita. Ad oggi sono qui anche con gli altri colleghi che sono nella mia stessa situazione per cercare risposte concrete dal Ministro Salvini, dato che in più occasioni, anche a livello nazionale, ha promesso che saremo stabilizzati.

Chiediamo la stabilizzazione, un posto di lavoro. Cerchiamo 1200 euro – conclude Rusciani Mauro, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Potenza – anche se sono pochi. Quantomeno vorremmo sapere la graduatoria quando uscirà, in modo da poterci regolare. Chiediamo di poter svolgere il nostro lavoro, lavoro per il quale siamo stati formati per parecchi anni.