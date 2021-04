Reggio, cede l'asfalto: camion incastrato in una buca - FOTO

La via è attualmente chiusa al traffico

L'asfalto ha ceduto al passaggio di un autobotte. È accaduto pochi minuti fa in via Fruili, in centro a Reggio Calabria.

Cede l'asfalto, autobotte incastrata in una buca

Intorno alle ore 12 di questa mattina, in via Fruili, vicino al Parco Caserta, si è aperta una voragine al passaggio di un'autobotte. Il mezzo è rimasto incastrato perché una delle due ruote posteriori è stata inghiottita dell'asfalto.

Per rimuovere il veicolo, estraendolo dalla fossa sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i dipendenti Castors, pronti a risolvere il problema appena possibile.

La via è attualmente chiusa al traffico, causando non pochi disagi ai cittadini di passaggio ed ai residenti.