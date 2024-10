Reggio, solenne messa per il XIX anniversario della Cappella Maggiore del Seminario Pio XI

Il prossimo 26 ottobre 2024, alle ore 19:00, la comunità ecclesiale di Reggio Calabria-Bova è invitata a partecipare a una solenne celebrazione eucaristica presso la Cappella Maggiore del Seminario Arcivescovile Pio XI, dedicata all’apostolo Paolo.

L’occasione è particolarmente significativa, poiché si celebrerà il XIX anniversario dalla dedicazione della cappella, un luogo di preghiera e formazione per i futuri sacerdoti.

Celebrazione presieduta dal Rettore

La celebrazione sarà presieduta da don Simone Vittorio Gatto, Rettore del Seminario, e sarà un momento di grande importanza per tutta la comunità ecclesiale, che si riunirà per ringraziare il Signore per il dono di questo spazio sacro e per pregare per i seminaristi.

Giuramento dei seminaristi

Durante la Messa, ci sarà un momento speciale: quattro seminaristi, che riceveranno l’ordinazione diaconale nei prossimi mesi, pronunceranno solennemente il loro giuramento davanti alla comunità. Questo gesto rappresenta una tappa fondamentale nel loro cammino di formazione verso il sacerdozio, simbolo di piena adesione alla vocazione riconosciuta dalla Chiesa.

Un invito alla comunità

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i fedeli, laici, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose. Sarà un momento di grande spiritualità e gioia, in cui la comunità potrà riunirsi attorno ai futuri diaconi per sostenerli con la preghiera nel loro percorso di fede e servizio.