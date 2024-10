Cenere lavica a Reggio Calabria: la città si ‘colora’ di nero – FOTO

Chi vive nei pressi di un vulcano la conosce bene ed ha imparato, con il tempo, a non farne un dramma, ma un fenomeno da osservare con stupore. Effettivamente sembra strano che la cenere lavica possa arrivare fino nella città dello Stretto, eppure è così.

Oggi, giovedì 4 marzo, infatti, dopo le eruzioni dell’Etna dei giorni scorsi, la nube nera ha invaso Reggio Calabria.

“Pioggia” di cenere lavica a Reggio Calabria

Impossibile non rendersene conto. Macchine, marciapiedi, balconi, terrazzi e panni stesi al sole hanno preso tutti la stessa tinta nera della cenere lavica giunta fin qui dell’Etna.

In realtà si tratta di minuscole particelle di rocce e minerali, le stesse che, qualche giorno fa, hanno sommerso la città di Catania creando interi strati di cenere da immortalare come ricordo.

È per questo che il nostro fotografo, Antonello Diano, è andato in giro in centro a capire quale fosse la situazione in città. La cenere c’è stata, impossibile negare il suo passaggio, ma la “pioggia” non è stata spropositata così come avvenuto in altre occasioni passate.

Ecco come si presentavano, poco fa, la via marina ed il corso Garibaldi.