Reggio, un secolo di ‘Principe di Piemonte’: presentato il logo del centenario

Alla conferenza stampa dedicata alla presentazione del logo per il centenario della scuola primaria di Piazza Castello, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Morabito, ha ricordato l’importanza storica di questo istituto:

“Le scuole elementari di Piazza Castello sono state il primo simbolo di rinascita educativa a Reggio Calabria, dopo il tragico terremoto del 1908. Da allora, abbiamo costruito una tradizione di didattica di qualità che continua ancora oggi”.

La commemorazione del centenario e il progetto Archivum

La commemorazione del centenario non è solo una celebrazione, ma rappresenta il culmine di un percorso di riscoperta del passato iniziato nel 2019 con il progetto Archivum. La prof.ssa Laura Nicita, responsabile di plesso, ha spiegato come Archivum sia nato esplorando i seminterrati della scuola, per lungo tempo trascurati e riadattati superficialmente.

“È stato emozionante – ha dichiarato la prof.ssa Nicita – scoprire in questi spazi antichi reperti di ogni tipo: vecchie cartine, mobili d’epoca e materiale didattico di altri tempi, che ci hanno permesso di istituire il nostro Museo Storico, inaugurato nel dicembre 2019”.

Mostra e celebrazioni per il centenario

Nonostante l’inondazione che ha reso inagibili i locali del museo, la scuola ha continuato a valorizzare la propria storia, e per il centenario è stata organizzata una mostra che sarà aperta il 24 novembre 2024, data simbolica in cui, nel 1924, la scuola ha ufficialmente iniziato le sue lezioni.

“Abbiamo studiato ogni dettaglio e riscontrato più atti storici per fissare con certezza il giorno dell’inizio didattico”, ha precisato la Dirigente Morabito.

Il logo del centenario: un simbolo di tradizione e prestigio

Durante la conferenza è stato anche svelato il logo del centenario, una creazione che incarna i valori e la storia della scuola. Con uno sfondo bordeaux che richiama i colori dell’istituto, il logo riporta una silhouette in trasparenza della facciata della scuola, simbolo di continuità e tradizione. Al centro svetta un numero “100” in oro, a celebrare questo traguardo con eleganza e prestigio.

Eventi del centenario della scuola di Piazza Castello

Le celebrazioni per il centenario prevedono una serie di eventi:

17 novembre : Expo 100 Piazza Castello, una mostra di manufatti realizzati dagli alunni.

: Expo 100 Piazza Castello, una mostra di manufatti realizzati dagli alunni. 23 novembre : presentazione della pubblicazione “24.11.1924 – 24.11.2024 Principe di Piemonte: Cento Anni di Scuola”.

: presentazione della pubblicazione “24.11.1924 – 24.11.2024 Principe di Piemonte: Cento Anni di Scuola”. 24 novembre : cerimonia ufficiale e rappresentazione storica al Teatro Cilea.

: cerimonia ufficiale e rappresentazione storica al Teatro Cilea. 25 novembre: festa della scuola, evento che concluderà le celebrazioni.

Il logo, nelle sue varianti, accompagnerà la scuola per tutto l’anno, diventando simbolo visivo di un secolo di educazione e crescita.