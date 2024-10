Centri estivi, mercati rionali, Tosap e scuole: il sindaco Falcomatà fa il punto

Cosa cambia con il nuovo dpcm? E a Reggio come procede il ripristino della ‘normalità’? A spiegarlo, in una diretta su Facebook, è il sindaco Giuseppe Falcomatà.

I genitori, gli imprenditori ed, in particolar modo, i bambini sono curiosi di scoprire quando potranno finalmente ripartire.

È per questo motivo che, confrontandoci con gli uffici del settore, abbiamo valutato di consentire l’avvio, a partire da lunedì 15 giugno, dei centri estivi, rimandando la responsabilità ai gestori. Si tratta di una via di mezzo, in modo da non precludere la possibilità di ripartire, ma attendiamo ugualmente il parere degli esperti. Sia io che l’assessore Nucera stiamo seguendo da vicino la questione”.

“Con molti di voi ci siamo aggiornati nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino di Reggio Calabria. Il comune è in attesa dei 570mila euro in arrivo dalla Regione Calabria. Oltre questi aspettiamo anche il parere dell’ASP. Secondo la conferenza delle Regioni ci sarebbe la possibilità di poter aprire anche in attesa di questo parere.

Sempre a partire da lunedì 15 giugno riparte l’attività dei mercati rionali, nella sua totalità. Durante il mese di maggio, infatti, le disposizioni anti-Covid permettevano solo l’attività di bancarelle ‘alimentari’. Adesso, invece, tutti i venditori ambulanti potranno tornare al lavoro.

La disposizione pubblicata ieri sul sito del Comune di Reggio Calabria parla però di soli due mercati: quello di piazza del Popolo e Tito Minniti.

L’1 giugno è una data che gli imprenditori, probabilmente, avevano cerchiato sul calendario. Chi aveva fatto richiesta per ampliare gli spazi del proprio locale, avrebbe potuto usufruire, a partire da quella data, di una parte di suolo pubblico.

“L’amministrazione si sta muovendo per far tornare i ragazzi a scuola nella massima sicurezza. Siamo ancora in attesa delle linee guida sul distanziamento. Ciò che già sappiamo è che ci dovranno essere delle attività di manutenzione leggere e straordinaria. Per questo motivo i sindaci sono stati nominati Commissari straordinari.

In questi giorni abbiamo fatto il punto della situazione con i settori lavori pubblici ed istruzione, quindi insieme all’assessore Muraca e l’assessore Nucera ed anche ai tecnici, per riattivare con i poteri che ci sono stati concessi quante più scuole possibili. Stiamo parlando dei plessi di Ibico, Foscolo, Boccioni, Alvaro, Frangipane.

Abbiamo inserito dei finanziamenti affinchè sia possibile riaprire quante più strutture possibili in modo da distribuire i nostri studenti. In questa attività sono, ovviamente, coinvolti i dirigenti scolastici e i genitori. In città abbiamo 87 plessi, 15 istituti comprensivi. Ognuno di questi è invitato ad inviarci la ‘mappa del bisogno’ per capire quali interventi attuare in ogni struttura”.