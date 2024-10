Reggio, ASP e Comune al lavoro per il terzo centro vaccini della città

Dal confronto tra la quinta commissione consiliare del comune ed il direttore del Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria è emersa un’altra importante novità: l’istituzione, a breve, di un terzo polo per la somministrazione dei vaccini.

Terzo centro vaccini per Reggio Calabria

Dopo il centro di palazzo Campanella e quello del Cedir, la città dello Stretto è pronta a vedere nascere un altro polo della lotta al Covid. Mentre in tutta la Regione continuano disservizi e lungaggini dovuti ad una mancata pianificazione ed all’attivazione della piattaforma di prenotazione, Reggio Calabria fa del suo meglio per non rimanere indietro con i vaccini.

I nuovi locali scelti, per creare l’altro punto di somministrazioni, si trovano sempre nella zona sud della città, precisamente in via Padova presso lo stabilimento dell’Azienda sanitaria provinciale.

Mentre si attende la fine dei lavori per la sala Spinelli, adesso, i cittadini sanno che presto oltre il centro del Cedir sarà attivato anche un altro polo, il terzo in città.