Quartuccio in visita al Centro antidiscriminazioni LGBT: ‘Pari opportunità per tutti e tutte’

Oggi 17 maggio in occasione della giornata internazionale contro l’omotransfobia il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio ha fatto visita al centro contro le discriminazione LGBTQIA+, progetto finanziato da UNAR che vede tra i partner istituzionali anche la città metropolitana di Reggio Calabria.

La data ha un grande valore simbolico: il 17 maggio 1990, ovvero «solo» 32 anni fa, l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rimuoveva l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie. E quindi, finalmente, si riconosceva che l’orientamento sessuale fa parte dell’identità di ognuno di noi, e che non dipende da alcuna “patologia” o “devianza”. Però resta ancora molto da fare contro pregiudizi e discriminazioni ai danni di chi, semplicemente, non è eterosessuale.

Il consigliere Quartuccio in visita al Centro antidiscriminazioni LGBT

“Abbiamo apprezzato molto la visita istituzionale del consigliere Quartuccio in questa giornata che per noi è molto importante” è quanto dichiara la presidente di Arcigay Michela Calabrò .

Il consigliere metropolitano ha sottolineato l’importanza delle pari opportunità per Reggio Calabria:

“La promozione di pari opportunità per tutti e tutte è un pezzo centrale della mia azione politica e della città metropolitana di RC. La mia visita al centro LGBTQIA+ contro le discriminazioni di Reggio è stato un gesto simbolico che si somma alle azioni concrete che l’ente sta realizzando per i diritti della comunità LGBTQIA+, come per esempio l’adesione alla Rete Ready“.