Un Centro Federale FIN di Alta Specializzazione presso la piscina olimpionica di Crotone

“La realizzazione di un Centro Federale di Alta Specializzazione della Federazione Italiana Nuoto rappresenta un risultato storico per la Calabria e un segnale concreto di crescita e riconoscimento per l’intero movimento sportivo calabrese. Si tratta di un traguardo che valorizza un impianto di grande livello come la piscina olimpionica di Crotone e che proietta il nostro territorio in una dimensione nazionale di eccellenza sportiva. Questo Centro non sarà soltanto un punto di riferimento per gli atleti di alto livello, ma diventerà anche un motore di sviluppo tecnico, formativo e culturale per tutto il settore natatorio nazionale.

L’impianto, dopo tante recenti vicissitudini, sarà gestito dal presidente Porcaro e dal Comitato Regionale della FIN: tutto ciò sarà garanzia di continuità e di qualità del lavoro che si andrà a svolgere a Crotone. La presenza di una struttura federale di tale importanza contribuirà a creare nuove opportunità per i giovani talenti, a rafforzare la rete delle società sportive e a generare un indotto positivo per il territorio sotto il profilo sportivo, sociale ed economico. Come CONI Calabria continueremo a sostenere ogni iniziativa capace di elevare la qualità dell’impiantistica e dell’offerta sportiva regionale, convinti che investire nello sport significhi investire nel futuro dei nostri giovani e nella crescita dell’intera comunità”.