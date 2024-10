Reggio, il ‘Centro Girasole’ riapre come ludoteca: i servizi rivolti a famiglie e bambini

Da centro educativo diurno a ludoteca.

Il “Centro Girasole” della Cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria torna operativo, sotto un’altra veste, offrendo ai cittadini un servizio che, fino ad ora, mancava sul territorio comunale.

Il Centro Girasole riapre come ludoteca

Uno spazio sicuro, dedicato ai bambini, a sostegno delle famiglie nel periodo estivo e non solo. È con questa finalità che rinasce il Centro Girasole che ha, da poco, riaperto le sue porte ai reggini. L’impresa, che ha portato all’accreditamento della struttura, è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Coop. Libero Nocera e l’amministrazione comunale, in particolar modo del settore welfare e dell’assessore delegato, Demetrio Delfino.

Il Girasole offre, dunque, attività ludico-ricreative e sostegno scolastico, proponendo ai piccoli dai 6 ai 10 anni laboratori di vario tipo, tra cui: sportivo, artistico e teatrale.

I piccoli frequentanti della ludoteca, inoltre, avranno la possibilità di partecipare ad alcune uscite organizzate in punti strategici della città – ad esempio spiagge e parchi – per permettere loro di stare a contatto con la comunità e godere degli spazi all’aperto.

La ludoteca, aperta dalle 08:00 alle 14:00 mette a disposizione il servizio mensa e gode della presenza di personale altamente specializzato in diversi settori: dall’animazione, all’istruzione, passando per la formazione infantile. Sarà per questo che, in pochissimo tempo, il Girasole, ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni.

Un vero e proprio successo per la Cooperativa Libero Nocera e per il Comune che, ancora una volta, hanno dimostrato che “volere è potere”, rispondendo ad una delle tante esigenze del territorio reggino.

Maggiori informazioni

Il Centro “Il Girasole” si trova in via Nazionale Pentimele n. 167, Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni contatta i numeri: 096546004 o 3420237430.