Centro sportivo S. Agata: si va verso la concessione della proroga alla LFA Reggio

Insieme alla domanda presentata per la manifestazione di interesse indetta dalla Città Metropolitana, La Fenice Amaranto ha anche allegato una istanza in cui chiedeva la proroga per la concessione provvisoria di una parte del centro sportivo S. Agata comprendente i campi di calcio 2 e 3, la sede operativa e la foresteria.

Scadenza e proroga

Il termine della prima concessione scade mercoledi 18 ottobre, giorno in cui la LFA Reggio Calabria scenderà in campo per il turno di recupero contro l’Acireale, al suo ritorno dovrà sapere se poter rientrare al centro sportivo o meno, ma sembrerebbe proprio di si. Ad ora nessun documento ufficiale firmato, cosa che potrebbe avvenire a breve, visto che la volontà è quella di concedere ancora per qualche mese la struttura, in attesa di capire se per la stessa si farà un bando. Il sindaco f.f. Carmelo Versace non lo ha dato per scontato, parlando anche di una eventuale concessione diretta, ad oggi però non si hanno notizie certe in un senso e nell’altro.