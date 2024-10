LFA Reggio senza respiro. Domani ancora in campo in attesa dell’attaccante

Una vittoria necessariamente da mettere subito alle spalle, visto che non c’è il tempo per godersela dovendo tornare nuovamente in campo. La LFA Reggio Calabria ricomincia a giocare ogni tre giorni ed il ciclo avviato con il successo contro la Gioiese è di quelli che potrebbe già dire molto su quelle che possono essere le ambizioni degli amaranto in questa stagione. Una rincorsa sulle squadre di testa che non può prevedere altro che vittorie in questa metà restante di ottobre, fino alla supersfida del Granillo del primo novembre con il Trapani. Trocini vede i suoi alternare buone prestazioni ad altre meno brillanti, la storia è sempre la stessa perchè tutto gira intorno ad una preparazione atletica non effettuata ed un gruppo che acquisisce fiato e resistenza solo attraverso le partite ufficiali.

Cosa non semplice visto che allo stesso tempo ha necessità di vincere in contesti in cui non tutto riesce sempre per come si vuole. I risultati certamente aiutano in questo percorso e le tre vittorie consecutive rappresentano un elemento di sostegno. Ai calciatori più esperti ci si affida per la gestione dei momenti che possono essere caratterizzati da pressioni e tensioni. Il calendario, dopo il match con la Gioiese, impone un’altra trasferta, questa volta in Sicilia per affrontare l’Acireale. Il tecnico ha già dichiarato che non si effettuerà un turnover a prescindere, chi sta meglio gioca e per la prossima con il Città di S. Agata si vedrà. Facile immaginare che al centro dell’attacco verrà proposto Coppola, mentre in mezzo reclama un posto da titolare Salandria.

Un dubbio in difesa, dove sono da verificare le condizioni di Kremenovic, uscito affaticato in occasione dell’ultima partita, per il resto l’assetto dovrebbe rimanere invariato. Sul fronte mercato si parla insistentemente del nuovo attaccante argentino, ma al momento dalla società non arrivano ufficializzazioni.