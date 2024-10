Reggio, il centro vaccini del GOM supera le 100 mila dosi somministrate

Il Centro Vaccinale del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria, a meno di un anno dalla sua apertura, ha da poco superato le 100.000 dosi di vaccino anti-Covid somministrate.

Dopo una sistemazione provvisoria nei locali degli ex ambulatori di Otorinolaringoiatria, il Centro Vaccinale del G.O.M. è stato adibito in locali rinnovati nella parte dell’Ospedale “storico” e dispone di 3 sale vaccinazioni, per un totale di 20 punti di somministrazione, oltre l’ufficio del Coordinatore, la sala di accettazione, le sale di registrazione, la sala d’attesa, la sala d’osservazione, la sala di valutazione clinica e la stanza adibita con tutte le attrezzature necessarie per il pronto intervento.

Sebbene la battaglia contro il Covid-19 non sia ancora finita e, anzi, si stia registrando una recrudescenza nei contagi, la Direzione Aziendale tiene a ringraziare tutto il personale in servizio presso il Centro Vaccinale, i volontari presenti, gli operatori socio sanitari, gli infermieri, i medici del G.O.M. e dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria, i quali, tutti insieme, stanno svolgendo un lavoro straordinario sia in termini quantitativi che qualitativi. Allo stesso modo si ringraziano i coordinatori ed il personale della Direzione Medica di Presidio Unico e della Farmacia per l’organizzazione del Centro e per il supporto logistico.