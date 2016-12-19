Cerisano, solidarietà e salute, il Comune ospita IPASVI e Telethon

Una giornata importante all’insegna delle salute e della solidarietà che ha raccolto molti apprezzamenti.

Ieri mattina Cerisano, su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, ha ospitato in Piazza Zupi il camper degli Infermieri IPASVI, un mezzo di trasporto ambulante sul quale sono stati effettuati controlli di pressione arteriosa, glicemia e saturazione. Un’iniziativa che si inquadra in un più ampio progetto di tutela della salute e del benessere psico- fisico dei cittadini che il Comune sta portando avanti da mesi.

Molte sono state infatti le persone che si sono sottoposte ai controlli effettuati dagli Infermieri IPASVI. Quella di ieri è stata anche l’occasione per raccogliere fondi a favore di Telethon e della ricerca con la vendita del Cuore di Cioccolato e come ogni anno Cerisano si è dimostrato un paese assai generoso.

Intanto il piccolo borgo delle Serre Cosentine si appresta a vivere un Natale ricco di appuntamenti e iniziative dedicate a grandi e piccini. Questa sera si inaugura il cartellone di eventi con l’accensione del gigantesco albero di Natale in Piazza Zupi, dove dalle 17.30 arriverà Babbo Natale per portare tanti doni ai bimbi. A seguire “cuddrurieddri” per tutti.