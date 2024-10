Cesena: mister Toscano, capitan Bianchi e tutta la squadra a scavare nel fango (foto)

“Un gesto spontaneo, venuto dal cuore e svolto nel silenzio, volutamente senza lasciare dichiarazioni. Il tempo di un pranzo veloce e, nel pomeriggio, i bianconeri hanno indossato tute, stivali e guanti, e imbracciato pale e rastrelli per prestare il proprio aiuto agli abitanti di Cesena colpiti dall’alluvione.

Guidati dal tecnico Toscano e dal suo vice Napoli, Bianchi e compagni si sono ritrovati in piazza Magnani da dove, a bordo di alcuni mezzi della Protezione Civile, hanno raggiunto alcune delle zone più martoriate della città. Lì, mischiati ai tantissimi altri volontari, si sono messi a disposizione per liberare cantine e garage, scavare nel fango e trasportare carriole. Un modo per trasmettere conforto e vicinanza a chi non ha mai mollato ed è già pronto a risollevarsi”.

fonte: cesena fc