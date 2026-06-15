Cessione Reggina, Pedullà: ‘Ballarino aspetta il gruppo Lotito. E Rizzetta si fa palleggiare’

Si aggiunge un altro capitolo alla lunga storia riguardante la cessione della Reggina. E’ il giornalista Alfredo Pedullà a fare il punto della situazione, arrivati adesso al 15 di giugno, dopo la visita di Rizzetta prima a Ballarino e poi alla città di Reggio Calabria, ma nessuna novità ufficiale: “Proprio una settimana fa vi avevamo svelato l’incontro romano tra Lotito e Ballarino, azionista di maggioranza della Reggina, per il trasferimento delle quote. Cos’è accaduto da lunedì scorso? Che Lotito ha chiesto un po’ di tempo, soprattutto nel fine settimane, alle presi con altre situazioni che riguardano la Lazio. E Ballarino ha impiegato questo tempo per incontrare Rizzetta e il suo entourage nei pressi di Catania, memorizzando una nuova offerta, e prendendo tempo con un “palleggio” memorabile. Tutto questo perché Ballarino aspetta ancora Lotito con possibili novità nel giro di 48 ore.

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Rizzetta ha postato foto social a Reggio, all’interno di una strategia opinabile, come se la chiusura fosse questione di ore. Invece, Ballarino aspetta, prende tempo, lascia intuire che è sul punto di accettare la proposta del gruppo italo-americano e invece rinvia. Chiaro intento di non arrivare alla definizione perché evidentemente c’è un’altra situazione che può prendere corpo a stretto giro. La cosa più importante è che non ci sia più traccia di chi, nessuno escluso, ha portato da anni la Reggina a vivere la Serie D come un’abitudine“.