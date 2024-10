Cetraro Summer Fest – Al via i preparativi per il premio “Vela d’argento”

Fervono i preparativi per la quarta edizione del premio “Vela d’argento” che rappresenta uno tra gli appuntamenti più attesi del Cetraro Summer Fest che si terrà venerdì 24 agosto, alle ore 22, in piazza del Popolo. Il direttore artistico e conduttore dell’evento, Francesco Occhiuzzi, spiega: «Il premio, nato come costola della nota manifestazione “Moda Mare”, è diventato, nel corso degli anni, un appuntamento sempre più atteso, proprio per questo abbiamo deciso, nel 2015, di rendere la “Vela d’argento” un evento capace di racchiudere in se un mix di talk, show e glamour con la partecipazione di personalità che si sono distinte in vari ambiti, con l’intento di valorizzare non solo le eccellenze della nostra bella Calabria ma anche quelle del panorama nazionale. La location sarà il suggestivo centro storico, con il palco allestito intorno alla vasca di Nettuno, che identifica la città di Cetraro».

«Quest’anno – continua Francesco Occhiuzzi – abbiamo pensato, per la sezione “Musica leggera”, di assegnare il premio a Bianca Atzei, straordinaria artista che, seppur molto giovane, ha al suo attivo diverse partecipazioni al Festival di Sanremo nonché la conquista del disco d’oro per il brano “Ora esisti solo tu”. Il premio è fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Cetraro, dal sindaco Angelo Aita e dell’assessore alla Cultura Fabio Angilica, patrocinato dalla Regione Calabria e particolarmente sostenuto dal consigliere regionale Giuseppe Aieta ed è inserito negli eventi della settimana della Cultura benedettina».

«Per la sezione “Talenti emergenti” – prosegue Occhiuzzi – abbiamo l’immenso onore di premiare la vincitrice morale dei Talent della stagione televisiva appena trascorsa, Rita Bellanza, che con la sua voce straordinaria e con le sue interpretazioni coinvolgenti ha saputo far emozionare, non solo il pubblico ma anche giudici severi come Mara Maionchi».

Questi sono una parte degli ingredienti di quello che sarà un vero e proprio talk-show che renderà omaggio a personaggi calabresi che hanno avuto successo in Italia e nel mondo.

Appuntamento a Cetraro per il 24 agosto alle ore 22 per la parte finale di un cartellone apprezzato in tutta Italia, Ovvero il Cetraro Summer Fest.

Il cartellone di Cetraro Summer Fest si realizza con la partecipazione della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura, grazie al sostegno del consigliere regionale Giuseppe Aieta, al sindaco di Cetraro Angelo Aita. Molto importante è stata, inoltre, la collaborazione della Pro loco di Cetraro e del Gruppo Monte Carlo. Cetraro summer fest, di cui Francesco Occhiuzzi è il direrttore artistico, racchiude gli eventi che caratterizzano l’estate cetrarese da tempo e, soprattutto, punta ad esaltare il valore della “Settimana della Cultura benedettina” un progetto voluto dall’Assessorato comunale alla Cultura, guidato dal vicesindaco Fabio Angilica, che comprenderà anche un ciclo di incontri e dibattiti sulla influenza che la cultura benedettina ha avuto nella società italiana ed europea.

Gli eventi proseguono poi sabato 25 agosto Modamare presenta Glamour Pop Un, primo appuntamento della Fashion week che si terrà in piazza del popolo alle 22. Il girono dopo, domenica 26 agosto, sempre in piazza del popolo alle 22, The hair musical show.

Sempre domenica 26 ci sarà la balera di Angelo e Fabrizio sul lungomare ore 22; il doppio concerto Sogno di Notte di Mezza Estate si terrà invece il 27 e il 28 agosto a Palazzo del Trono, diretto dal maestro Sebastiano Brusco; mercoledì 29 piano bar sul Lungomare, ore 22, con il Trio Beat e si replica il 30 ma in piazza del popolo con Paolo Aragona. Dall’1 al 7 settembre campus, a Palazzo del Trono alle 21.30, con Afam del Conservatorio Tchaihovsky.