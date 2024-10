Cetraro, tre giorni di musica con i grandi nomi del jazz

Al via in Calabria il Campus Afam del Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese.

L’innovazione portante dei Campus è il peculiare modello di proposta dell’offerta formativa che vede un voucher di iniziative che calano lo studente in un modello didattico intensivo, coadiuvando, allo stesso tempo, una diversificata promozione turistica dei centri storici, del mare e della montagna. Lo studente, oltre al canonico corso principale, ha infatti la possibilità di fruire di aule studio allestite con sistemi audio per l’ascolto, sistemi video e pianoforti, di partecipare ai laboratori di musica d’insieme, di seguire seminari e convegni su temi di carattere storico musicale, legislativo e pedagogico didattico. I Campus sono pensati anche per gli studenti interni che intendono sostenere gli esami nella Sessione autunnale, ma è aperto anche ai nuovi iscritti del nuovo A.A. Gli iscritti infatti hanno la possibilità di presentare un proprio Piano di studi sugli argomenti che intendono approfondire, accanto alla possibilità di avere a disposizione uno spazio denominato “palco libero” per le esibizioni serali curate con il docente”.

Quest’anno il Conservatorio di musica Tchaikovsky inserisce in questo ampio contenitore 3 giorni dedicati alla Musica Jazz. Sono tre i giorni dedicati al Jazz, 10, 11 e 12 settembre p.v. a Cetraro sede del Campus. «Sono soddisfatto – dice Egidio Ventura Direttore del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese (cz) – Tante cose andranno migliorate, limate, ma offrire la possibilità ai nostri studenti di mettersi in gioco sul palcoscenico con i Grandi nomi del Jazz Italiano come il Sassofonista Stefano Di Battista non ha prezzo.

Ma soprattutto avere in cartellone giovani studenti che diventano per l’occasione protagonisti è veramente una grande soddisfazione che mi rende orgoglioso e gratificato dal lavoro svolto in questi pochi anni di duro lavoro…

Qui di seguito il programma dettagliato:

Martedì 10, Mercoledì 11 Giovedì 12 Settembre 2019

Ore 10/13 – 16/19

Masterclass Musica d’Insieme Jazz tenuto dai Maestri Carlo Cattano ed Egidio Ventura,

Masterclass Chitarra Jazz tenuto dal M° Salvatore Russo, Masterclass Batteria Jazz tenuto dal M° Roberto Rossi, Masterclass Pianoforte Jazz tenuto dal M° Umberto Napolitano.

Martedì Ore 20,30

Convegno: Esclusione degli Strumenti Jazz dai Licei Musicali: il caso.

A cura di Stefano Luigi Mangia

Fondatore Coordinamento Nazionale per il rispristino dei corsi jazz nei Licei Musicali

Mercoledì 11 Settembre 2019

Concerto Jazz : Francesco Miniaci & Friends – Ore 21

Giovedì 12 Settembre 2019

Concerto Jazz

Stefano Di Battista & Tchaikovsky Jazz Combo Ore 22,00