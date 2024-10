Cevoli: ‘Nessuna scusante, ma circondati da atteggiamento intimidatorio’

Nessuna scusante per la sconfitta, ma il tecnico Roberto Cevoli ha voluto comunque raccontare ai cronisti del clima vissuto a Catania ancor prima di scendere in campo, queste le sue dichiarazioni a fine partita: ““Fin dagli spogliatoi ci ha circondato un atteggiamento intimidatorio che ha tolto serenità. Nell’ingresso in campo c’è stata più di una scaramuccia, come si è poi visto ad inizio gara fra Strambelli e Sarno. Questa non vuole essere una scusante, ma una constatazione”.

