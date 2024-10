Cevoli: ‘Grazie al presidente ed ai giocatori, bellissima l’aria che si respira. Giocheremo per vincere’

Vigilia di Reggina-Monopoli. Si è parlato moltissimo di tifosi e possibili presenze al Granillo, molto poco del match che si dovrà giocare all’interno del rettangolo di gioco. Mister Cevoli lo presenta così: “La settimana l’abbiamo trascorsa in maniera molto serena come sempre. I ragazzi hanno lavorato con attenzione, volontà ed entusiasmo, ma non poteva essere diversamente viste le attese.

L’aria che si respira la conoscete meglio di me, qui non si vede l’ora arrivino le 19,30 di domani. Tutti consapevoli che sarà una partita molto difficile e che riserverà delle trappole e cercheremo di fare come sempre meglio che possiamo. Tranne Franchini tutti disponibili.

Due risultati su tre è un vantaggio che ci siamo guadagnati sul campo e dobbiamo essere bravi a gestirlo bene, perchè può essere un’arma a doppio taglio, giocheremo comunque per vincere.

Abbiamo provato più cose, l’infortunio di Franchini ci ha dato fastidio ma ci sono le alternative come Seminara, Procopio o Salandria, ci teniamo per noi queste opportunità e poi sceglieremo. Baclet è molto motivato, ha superato qualche piccolo problemino fisico e sarà certamente una carta che vogliamo giocarci.

Contro il Monopoli, anche all’andata, avevamo fatto una buona gara considerando tutte le cose del periodo. Loro sono solidi, giocano bene con giocatori molto richiesti da tante squadre, molta qualità, esperienza e fisicità.

La gara nasconde insidie, tante, dobbiamo essere capaci di portare gli episodi dalla nostra parte. La partita la leggeremo come al solito con molta tranquillità, sono stati trovati degli equilibri anche in base alle caratteristiche dei giocatori che ci sono, poi dipenderà anche dagli avversari. Scienza è un caro amico che stimo come persona e come allenatore, abbiamo giocato insieme, è molto preparato. Vista la condizione di classifica sono loro che dovranno fare qualcosa in più e poi noi possiamo contare sul nostro pubblico che tutti voi conoscete.

L’entusiasmo lo stiamo vivendo tutti. Passeggiando in centro si respira un’aria diversa rispetto a prima, questo grazie al presidente Gallo che è riuscito a tirare fuori quella passione che era sopita, ma anche grazie a questi calciatori per quello che hanno prodotto. Ai miei ragazzi ho cercato di trasmettere serenità, consapevoli che se la sono guadagnata questa gara, loro devono pensare solamente al campo.

Volevo esprimere la mia vicinanza allo staff tecnico ed ai giocatori della Viola. Sappiamo il momento che stanno passando e mi faceva piacere fargli sapere che gli siamo vicini. Quando ti portano via un sogno è veramente triste, sono solidale con loro.