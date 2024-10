Reggio, arriva l’estate: Chapeau ti aspetta nel suo giardino

Finalmente è arrivata l’estate. Chapeau ti aspetta nel giardino, completamente all’aperto, per gustare il nuovo aperitivo o per rinfrescarvi con delle ottime granite artigianali, con un ampio assortimento di gusti, tra cui: caffè, fragola, limone, mandorle, pesca, bergamotto, more e melone.

Non possono mancare, sempre fresche, le brioches accompagnate dalla panna artigianale.

Chapeau Restaurant – Wine Bar, ti aspetta inoltre ogni mattina con cornetti sempre freschi, di differenti gusti, preparati dalla propria autonoma. Inoltre, a pranzo, non può mancare un menù composto da primo, secondo e contorno che attira ogni anno i turisti provenienti da tutto il mondo.