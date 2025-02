Alessandro Anania: Tradizione e Innovazione al Ristorante Téra di Reggio Calabria

Lo chef Alessandro Anania, originario di Crotone, ha recentemente inaugurato il ristorante Téra, situato all’interno dell’elegante Hotel Medinblu di Reggio Calabria. Dopo un percorso professionale che lo ha portato a lavorare in ristoranti di altissimo livello sia in Francia sia in Spagna, ha deciso di ritornare in Calabria, per offrire una cucina che unisce tradizione e innovazione, valorizzando le eccellenze del territorio e affinando la propria visione culinaria.

Il ristorante Téra, il cui nome richiama il profondo legame con la terra calabrese, propone una cucina che esalta i prodotti locali attraverso tecniche moderne e una presentazione raffinata.



Il menu è in continua evoluzione, con piatti che reinterpretano i sapori autentici della Calabria, combinando estro e ricerca con il massimo rispetto per le materie prime.



Inoltre, Alessandro, ha voluto portare anche la sua creatività nella linea aperitivo abbinando il suo menù di tapas bar ai drink Campari. Il noto brand, di fama mondiale, ha voluto sposare il progetto Tèra, scegliendo il rooftop che si affaccia sul Corso Garbaldi come riferimento per la città per il proprio marchio.



L’ambiente elegante e accogliente di Téra riflette l’essenza della cucina di Alessandro Anania, offrendo agli ospiti un’esperienza gastronomica accessibile e completa che coinvolge tutti i sensi.

Inoltre, da martedi 4 febbraio, il ristorante aprirà anche a pranzo con una nuova formula lunch.

Gli orari di apertura:

Da lunedi al sabato dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.00

A breve anche la domenica!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 377 0809755

TERA si trova in via Demetrio Tripepi 98 a Reggio Calabria, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu. Per rimanere aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali social di TERA su Instagram e Facebook (@teraristorante).

