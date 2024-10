La Calabria ha un nuovo DG alla sanità. La giunta nomina Francesco Bevere

La Giunta regionale, nella seduta odierna presieduta da Jole santelli, ha nominato Francesco Bevere nuovo direttore generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sociali e integrazione socio sanitaria.

Il curriculum

Francesco Bevere, laureato in medicina e chirurgia, ha conseguito la specializzazione in Igiene e medicina preventiva con indirizzo “Igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri” presso l’Università degli Studi di Ancona. Ha ottenuto il diploma COR.GE.SAN (Master in gestione manageriale in sanità) presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

Dal 2014 ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas). E’ stato anche direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute dal 2010 al 2014.

Ha frequentato con massimo profitto il corso di formazione per direttori generali delle aziende sanitarie presso la scuola superiore della pubblica amministrazione.

La carriera

Il suo percorso professionale ha inizio nel 1983, quando viene chiamato a ricoprire la carica di coordinatore sanitario della direzione tecnico-sanitaria presso il Ministero di Grazia e giustizia, Casa circondariale femminile di Rebibbia -Roma, ruolo che manterrà fino al 2003. Contemporaneamente è vice direttore sanitario dell’Istituto per lo studio e la cura dei tumori al Regina Elena di Roma (1989 – 996), vice direttore in comando dell’Azienda ospedaliera San Camillo di Roma (1992 -1993) e direttore sanitario dell’ospedale classificato Regina Apostolorum di Albano Laziale (1994 – 2003).

Nel 2003 viene nominato direttore sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria di Roma Sant’Andrea e direttore generale dell’Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni. Successivamente diventa direttore generale della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (2007 – 2008) e direttore generale dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena e dell’Istituto dermatologico San Gallicano – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (2008 – 2010).

É autore di pubblicazioni e monografie sui temi del management sanitario, della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza in sanità.