Chiara e Martina Scarpari il 18 luglio in concerto nella loro Varapodio.

Chiara e Martina Scarpari si esibiranno il 18 luglio in un concerto-evento nella loro Varapodio, nel loro paese che proprio in questi giorni si sta preparando, all’interno delle consuete manifestazioni estive, ad abbracciare le giovanissime cantanti finaliste assolute del programma “Ti lascio una Canzone” trasmesso il sabato sera su Rai Uno.“Chiara e Martina sono un orgoglio per Varapodio e per la Calabria intera, vedere i nomi di Chiara e Martina alla ribalta nazionale non può che registrare la soddisfazione di tutti noi” ha dichiarato il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari. “Le sorelle Scarpari rappresentano una voce molto positiva perchè spesso si sente parlare della Calabria per fatti negativi e la nostra regione ha bisogno di realtà positive. Sono orgoglioso come cittadino e come sindaco, anche perchè il loro talento è emerso proprio in una delle tante manifestazioni che il Comune aveva organizzato , uno spettacolo canoro per bambini in cui furono notate dal patron del festival “In Canto” di Delianuova Natale Princi che capì subito il talento di Chiara e di Martina. Da lì arrivò la partecipazione e la vittoria a In Canto e poi la straordinaria esibizione a Ti Lascio una Canzone pochissimi mesi dopo”.Il messaggio di Orlando Fazzolari per le gemelle Scarpari: “Auguro loro di fare una lunga carriera perchè se lo meritano, hanno un grande talento, e poi perchè più i loro nomi saranno ai vertici della musica e più il nostro paese sarà ricordato nelle prime pagine”.Il concerto di Chiara e Martina Scarpari avrà inizio alle 21.30 è si terrà in piazza S.Stefano.