Chiara Ferragni dal bergamotto…alla generosità. Bonus da 3.400 euro ai dipendenti

Chiara Ferragni generosa con i propri dipendenti. L’influencer più celebre al mondo a inizio 2019 aveva fatto tappa a Reggio Calabria per una collaborazione con Guerlain, azienda francese fra le più antiche al mondo nella produzione di profumi.

La Ferragni era sbarcata in riva allo Stretto per far visita ad una nota azienda leader mondiale nel settore delle essenze agrumarie, ovvero Capua 1880 Srl.

LEGGI ANCHE

Per Reggio Calabria e il bergamotto si è trattato di un’occasione unica, la visibilità gigantesca è assicurata dai numeri spaventosi sui social della Ferragni. Più di uno spot, meglio di un servizio pubblicitario. Una vetrina mondiale da sfruttare e valorizzare, per esportare in Italia e all’estero le bellezze del nostro territorio.

FERRAGNI GENEROSA

La notizia di questi giorni riguarda il premio concesso dall’influencer al proprio staff. Si tratta di un bonus da 3.400 euro lordi per premiare i dipendenti che, nel corso del 2018, hanno contribuito al successo di Tbs Crew, società fondata nel 2009 che oggi gestisce il sito multimarca theblondesalad.com, il blog, e si occupa della talent agency che rappresenta la stessa Ferragni e alcuni influencer (tra cui la sorella Valentina Ferragni, il make up artist Emanuele Mameli).

LEGGI ANCHE

Chiara Ferragni nel 2018 è diventata amministratore delegato della società, mentre l’ex socio, manager e co-fondatore Riccardo Pozzoli è uscito del tutto dalla compagine societaria.

Sebbene l’azienda non voglia rendere pubblici i dati di fatturato 2018 (l’ultima cifra disponibile, comunicata dalla stessa Ferragni in un’intervista al Corriere della Sera lo scorso anno, era di 6 milioni di euro di ricavi 2017) , la crescita dell’azienda – «di fatturato e di redditività», spiega una nota – può essere misurata guardando proprio all’incremento dello staff che è raddoppiato tra la fine del 2018 e oggi, passando da 7 a 15 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

fonte: sole24ore.com