Reggio, cantiere bloccato alla Chiesa della Graziella. L’ass. Ulysses: ‘Nessun contributo dal Comune’

La Chiesa della Graziella, situata nel quartiere Sbarre, rappresenta un punto di riferimento fondamentale e un patrimonio storico-architettonico di straordinaria bellezza per Reggio Calabria, formalmente riconosciuto dal Ministero della Cultura fin dal 1980.

Proprietà del Comune di Reggio Calabria dagli anni Novanta e concessa in comodato d’uso gratuito alla Parrocchia S. Maria di Loreto, la chiesa è stata negli anni oggetto di un primo importante recupero strutturale. Tuttavia, da tale intervento era rimasto escluso il prezioso altare maggiore tardobarocco, capolavoro di arte e devozione popolare, giunto in condizioni precarie.

Per salvare questo bene comune, è stato avviato,d’intesa con il settore comunale Patrimonio, un progetto di restauro coordinato dal Cappellano Sac. Umberto Lauro e dall’Associazione Ulysses. Un’operazione resa possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione CARICAL (che ha coperto il 70% dei costi) e al generoso contributo volontario dei fedeli, con i lavori affidati alla società specializzata Desta Industrie s.r.l. – Divisione Artium.

La situazione di stallo e il contributo comunale mai pervenuto

Nonostante le prime cruciali fasi di pulizia e messa in sicurezza siano state portate a termine, le risorse finora raccolte non sono sufficienti per restituire all’altare il suo originario splendore. In occasione dell’apertura del cantiere, il Sindaco pro tempore, richiamando la responsabilità sociale e le attribuzioni del Codice dei Beni Culturali a carico dell’ente proprietario, aveva pubblicamente promesso un contributo economico comunale per il completamento dell’opera.

Ad oggi, nonostante la documentazione tecnica per quest’ultima fase sia stata inoltrata al Comune già lo scorso novembre e sollecitata nuovamente a fine luglio, l’Amministrazione comunale non ha ancora formalizzato né assegnato alcun contributo finanziario. Un’inerzia che rischia di vanificare gli sforzi economici e di tutela compiuti finora e che costringe gli organizzatori a dover prendere decisioni drastiche per non lasciare indefinitamente bloccato il cantiere.

Invito alla Conferenza Stampa

Per illustrare nel dettaglio il bilancio dei lavori eseguiti, dare trasparenza sui contributi ricevuti e spiegare le ragioni che portano, alla luce del silenzio delle istituzioni, alla imminente rimozione dei ponteggi e all’interruzione del cantiere, si terrà una conferenza stampa:

· Quando: Mercoledì 9 settembre

· Ora: 09:30

· Dove: Presso la Chiesa della Graziella (Quartiere Sbarre – Reggio Calabria)

Tutti gli organi di informazione, i giornalisti, le associazioni del territorio e la cittadinanza sono invitati a partecipare per far luce sul futuro di un bene che appartiene all’intera collettività reggina.