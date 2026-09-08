Feste Mariane, Reggio si ‘veste’ di luce: lavori in corso per le luminarie in centro – FOTO

Il centro storico cambia volto in vista dei giorni più attesi dell’anno. Il countdown è iniziato

Le strutture iniziano a comparire sopra il Corso, gli operai lavorano tra cavi, archi e installazioni, mentre Piazza Duomo e Corso Garibaldi cominciano a cambiare volto. È uno dei segnali più riconoscibili dell’arrivo delle Feste Mariane: Reggio Calabria si prepara ad illuminarsi per accogliere i giorni dedicati alla sua Patrona.

Il centro storico cambia volto

Manca ormai poco all’inizio delle celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione e il conto alla rovescia è già partito.

Lungo il centro storico si respira quell’attesa che ogni anno precede uno degli appuntamenti più sentiti dai reggini. Le luci ancora spente, le strutture sospese sopra le strade e i preparativi a Piazza Duomo anticipano ciò che accadrà nei prossimi giorni, quando il centro tornerà a riempirsi di fedeli, famiglie e visitatori.

La festa della Madonna della Consolazione non è soltanto un appuntamento religioso. È un momento che attraversa la storia della città e che, da secoli, accompagna il mese di settembre in riva allo Stretto.

Dalla veglia all’Eremo alla processione

Il primo grande appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, con la veglia presso il Santuario dell’Eremo.

Il giorno successivo, sabato 12 settembre, la Sacra Effigie lascerà la sua casa per raggiungere la Cattedrale di Reggio Calabria, accompagnata dalla tradizionale processione.

Sarà uno dei momenti più intensi delle celebrazioni. Un lungo percorso di fede e partecipazione che conduce la Madonna della Consolazione verso il cuore della città, dove resterà fino al mese di novembre.

Prima ancora che inizi la processione, però, Reggio mostra già i primi segni della festa. Le luminarie che prendono forma sul Corso Garibaldi e a Piazza Duomo raccontano l’attesa di una città pronta a riabbracciare la propria Patrona e a rinnovare una tradizione che continua a unire generazioni diverse.