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Calcio, i posticipi di giornata: Lotito e Inzaghi volano a punteggio pieno

Lazio e Palermo in vetta alla classifica. Per i biancoazzurri un successo firmato dal solito Frattesi e dall'ultimo arrivato

07 Settembre 2026 - 22:48 | Redazione

Reggina Conferenza Granillo Claudio Lotito ()

La Lazio di Claudio Lotito continua a vincere e mette in fila il terzo successo consecutivo in campionato. Un avvio di stagione che, almeno sul campo, cancella momentaneamente le tensioni legate alle contestazioni della tifoseria biancoceleste e alle difficoltà di un mercato condizionato nelle operazioni in entrata. La squadra guidata da Gennaro Gattuso conquista nove punti nelle prime tre giornate e si porta in vetta alla classifica insieme a Roma e Inter. Nel posticipo contro l’Udinese arriva una rimonta importante: i friulani passano in vantaggio, ma la Lazio trova prima il pareggio con il solito Frattesi, alla terza marcatura consecutiva, e poi il gol del successo firmato dal nuovo arrivato Gudmundsson.

Un percorso perfetto per i biancocelesti, capaci di trasformare le difficoltà esterne in energia sul campo. La squadra di Gattuso dimostra compattezza e continuità, caratteristiche fondamentali in una stagione iniziata sotto una forte pressione ambientale.

Stesso rendimento per il Palermo di Pippo Inzaghi, che però vive una situazione ancora più esaltante: tre vittorie su tre e primo posto solitario in classifica. Il successo per 3-1 contro la Sampdoria conferma le ambizioni di una formazione costruita per puntare in alto, davanti ad una cornice di pubblico straordinaria. Un avvio da protagonista per i rosanero, che hanno già mostrato qualità, profondità della rosa e una mentalità da grande squadra.

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