Chiusa via Aschenez, operai a lavoro – FOTO

Gli operai sono a lavoro per cercare di ripristinare la normale viabilità di una delle strade più trafficate della nostra città: gli aggiornamenti su via Aschenez

Reggio Calabria questa mattina si è svegliata in un ‘mare di guai’. Una delle centralissime arterie del centro, la via Aschenez, è stata protagonista di diverse problematiche.

La prima cosa che è saltata subito all’occhio dei cittadini è il cratere creatosi all’inizio della via, a qualche traversa dal Museo Archeologico. Qui l’asfalto è sprofondato creando una vera e propria voragine. A complicare la situazione la fuori uscita di acqua da una delle tubature sottostanti che ha allagato l’intero incrocio creando una sorta di piscina.

Con il passare delle ore la situazione è peggiorata, tanto che un autobus della linea Atam è rimasto incastrato nella voragine.

Adesso gli operai sono a lavoro per cercare di ripristinare la normale viabilità di una delle strade più trafficate della nostra città. La via Aschenez è per ora chiusa e gli addetti ai lavori stanno rimuovendo l’acqua in eccesso per capire quale sia la causa del problema, la sua entità. Si spera quindi che al più presto sia possibile intervenire e fermare la perdita e riparare l’asfalto.

