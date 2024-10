Calabria zona rossa, la rabbia dei centri estetici: ‘Scelta ingiusta e immotivata’

All’indomani del Dpcm che ha fatto abbassare la serranda dei centri estetici, Confartigianato Estetisti di Reggio Calabria vuol fare sentire la sua voce. L’allegato 24 del Decreto 4 novembre 2020, che elenca le attività di servizi alla persona consentite nella zone rosse, non include proprio loro: i centri estetici.

Reduci da un periodo di chiusura prolungata che ha costretto molte aziende ad abbassare per sempre le saracinesche, i centri estetici di Confartigianato hanno riaccolto la propria clientela offrendo quella sicurezza che durante il lockdown primaverile è stata messa a rischio dal dilagante fenomeno degli operatori abusivi.

Nella nota inviata alla stampa locale, la Presidente Baiolini ha spiegato:

“La chiusura delle attività imposta con DPCM dell’11 marzo 2020, aveva già provocato, oltre all’evidente danno economico per le imprese del settore, un disagio crescente tra i cittadini, privati della possibilità di fruire di quei servizi di cura della persona utili al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico al quale tanta importanza viene attribuita dalla comunità scientifica.

Questa situazione aveva provocato una prevedibile impennata dell’offerta di prestazioni da parte di operatori che già esercitavano l’attività in forma abusiva, in assenza delle prescrizioni di legge sia sul piano formativo che igienico-sanitario e che, in quel frangente, hanno rappresentato ancor più di sempre un serio rischio per la salute dei cittadini, oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le aziende in regola“.