Reggio, chiusura area Morelli: residenti e commercianti disperati

Un cancello chiuso dall'oggi al domani che crea scompiglio e malumori tra i residenti della zona sud di ReggioCalabria. Qualche giorno fa, d'improvviso, è stata delimitata l'intera area che circonda l'ospedale Morelli attraverso l'installazione di un enorme cancello che di fatto restringe la carreggiata dell'unica strada di transito rimasta e costringe i cittadini ad enormi disagi. Residenti e titolari delle numerose attività tra via Cantaffio e via SbarreSuperiori sono sul piede di guerra e chiedono spiegazioni all'amministrazione comunale.

L'area, bonificata e riqualificata negli ultimi anni, anche dagli stessi residenti, rischia di essere isolata, compromettendo l'economia del quartiere.

Interrotto dunque il collegamento con il viale Europa, ai residenti non resta che protestare pacificamente e chiedere spiegazioni che però tardano ad arrivare.

"Ci aspettavamo un coinvolgimento per condividere le scelte insieme ai residenti ma ciò non è avvenuto. Le nostre attività hanno avuto in questi giorni un calo della clientela che non riesce più a trovare parcheggio e non ha motivo di passare da una strada che diventa così un incubo nella viabilità. Dal cancello dovrebbero uscire, da quello che capiamo, ambulanze e mezzi di soccorso. Ma come fanno a percorrere la strada se non si passa nemmeno con una Smart? Quale sarà il senso di marcia? Non sappiamo nulla e vorremmo spiegazioni al più presto".