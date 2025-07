Incendio sulla SS 106: strada chiusa in entrambe le direzioni ad Ardore

La chiusura è stata disposta per permettere ai Vigili del Fuoco di eseguire le operazioni necessarie per la messa in sicurezza. Traffico deviato

A causa di un incendio divampato tra il km 92,350 e il km 92,700 della SS 106 ‘Jonica’, nel territorio comunale di Ardore, in provincia di Reggio Calabria, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La chiusura è stata disposta per permettere ai Vigili del Fuoco di eseguire le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dell’area, poiché l’incendio ha coinvolto una zona adiacente alla sede stradale.

Sul posto sono presenti anche le squadre di Anas e la Polizia Stradale, che stanno lavorando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

