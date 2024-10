Reggio, lezioni di inglese al Castello aragonese con ‘Christmas fun’

L'iniziativa per i più piccoli della "Helen Doron English Reggio Calabria Sud" in occasione delle festività natalizie

“Christmas fun” è l’iniziativa promossa dalla Helen Doron English Reggio Calabria Sud inserita nel calendario Natale 2021.

“More than english. Values for life” è il motto della scuola che si propone, appunto, di insegnare ai più piccoli la lingua del futuro con un metodo innovativo, testato in 35 anni di attività, senza dimenticare valori come la tutela dell’ambiente, un’alimentazione sana, la lettura e molto altro ancora.

Presente sul territorio da circa 7 anni, il franchising, con sede a Pellaro, che collabora con diversi istituti sia pubblici che privati, ha deciso di offrire ai piccoli reggini momenti di svago volti all’apprendimento dell’inglese.

Come? Attraverso lezioni senza barriere, che coinvolgeranno i sensi dei bambini, in particolar modo l’udito ed il tatto.

Christmas fun al Castello Aragonese

La prima giornata si è tenuta questo pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, nella bellissima cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria, ma “Christmas fun” è già in programma anche per giovedì 30 dicembre e dal 4 al 6 gennaio 2022, sempre nella stessa fascia oraria. La partecipazione è gratuita.

Non c’è un’età per iniziare ad apprendere l’inglese, a dimostrarlo è proprio la scuola reggina.

“I nostri corsi sono rivolti a bambini dai 3 mesi ai 19 anni – ha raccontato Cinzia, teacher e manager del centro e responsabile area insieme a Serafina Mitidieri Calabria e Basilicata, ai microfoni di CityNow. Il nostro scopo è quello di indurre naturalmente i piccoli al bilinguismo all’interno di un ambiente molto stimolante. Questo è il motivo per cui lavoriamo con classi da 8 bambini in modo da rendere tutti partecipi di ogni minuto di lezione e, soprattutto, metter loro al centro dell’attenzione. Ovviamente amiamo l’inglese, ma prima di tutto amiamo loro, i più piccoli”.

Lezioni di inglese “divertenti” e senza barriere

Sentir parlare di “barriere” in tempo di Covid può instaurare un po’ di timore, il realtà le barriere a cui si fa riferimento, nell’ambito dell’insegnamento sono i banchi, le cattedre e quel velo di soggettività che si instaura, solitamente, tra docente e studente.